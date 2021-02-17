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среда, 17 февраля 2021 09:31

Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии
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В Киеве товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. Погиб 26-летний пассажир
Фото: espreso.tv
В Киеве товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. Погиб 26-летний пассажир
В Киеве товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. Погиб 26-летний пассажир
В Киеве товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. Погиб 26-летний пассажир
В Киеве товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. Погиб 26-летний пассажир

17 февраля в Киеве на ул. Оросительной в Дарницком районе товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101.

26-летнего пассажира вырвало из салона и под вагонами протянуло еще почти километр, он погиб на месте. 33-летний водитель не пострадал и от госпитализации отказался, пишет Obozrevatel.

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Предварительно, водитель выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Освидетельствование на состояние опьянения пройти не захотел.

На железнодорожном переезде вблизи Ужгорода на Закарпатье поезд сообщением Киев - Солотвино раздавил грузовик ЗИЛ. В автомобиле было трое мужчин. Двое погибли. Авария произошла в результате грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения.

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17
февраля

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