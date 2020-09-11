Пассажирская маршрутка взорвалась после ДТП: в ней находился водитель

Пожар потушили быстро, но обе машины выгорели дотла Фото: sts.sumy.ua

В городе Сумы после ДТП взорвалась маршрутка. Внутри находился водитель. Об этом сообщает управление ДСНС Украины в Сумской области.

"10 сентября в 7:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобилей "ГАЗ"и "Дэу Ланос" на трассе Киев-Сумы-Юнаковка, в районе с. Сад, Сумского района.На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. в автобусе кроме водителя никого не было ",— говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве посреди дороги загорелась маршрутка

Маршрутка только выезжала с заправки на автовокзал, когда столкнулась с легковушкой. После удара один за другим прогремели взрывы двух газовых баллонов, которые были в маршрутке. После этого начался пожар.

Из маршрутки огонь перекинулся на легковушку, где тоже было газовое оборудование. Спасателям удалось не допустить еще одного взрыва. И хотя пожар потушили быстро, обе машины выгорели дотла.

Водитель маршрутки не пострадал, а вот водителю легковушки понадобилась медицинская помощь, впрочем, ехать в больницу он отказался.

В Черновицкой области легковушка загорелась посреди дороги после того, как столкнулся с микроавтобусом. В горящей машине погибли 3 человека. Среди них ребенок.