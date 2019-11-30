Три человека сгорели в легковушке после столкновения с микроавтобусом

В Черновицкой области легковушка загорелась посреди дороги после того, как столкнулся с микроавтобусом.

В горящей машине погибли 3 человека. Среди них ребенок, сообщили в ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Жуткая ДТП произошло на объездной дороге недалеко от въезда в Черновцы.

Автор: Нацполиция

На место аварии прибыли спасатели, которые потушили огонь. Движение транспорта частично перекрыли.

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Автор: Нацполиция

21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли.