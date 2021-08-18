Пассажиров бросил умирать: пьяный водитель создал трагедию на дороге

На Николаевщине пьяный 22-летний водитель автомобиля Mercedes влетел в дерево. 31-летний пассажир погиб, еще двое - травмированы. А водитель скрылся. Фото: mk.npu.gov.ua

Возле села Любомировка Баштанского района Николаевской области пьяный 22-летний водитель автомобиля Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево.

31-летний пассажир погиб, еще двое покалечены. А водитель сбежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таможенник совершил смертельную аварию и скрылся: показали фото

"Водитель с места происшествия скрылся, но его вскоре задержали. Во время медицинского освидетельствования в крови обнаружили 1,15 промилле алкоголя", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет за решеткой.

В Покровске Донецкой области 28-летний водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и влетел в дерево на обочине. От удара легковушка перевернулась. 20-летняя пассажирка погибла на месте. А водитель скрылся. Его ищут.