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среда, 18 августа 2021 14:05

Пассажиров бросил умирать: пьяный водитель создал трагедию на дороге

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Пассажиров бросил умирать: пьяный водитель создал трагедию на дороге
На Николаевщине пьяный 22-летний водитель автомобиля Mercedes влетел в дерево. 31-летний пассажир погиб, еще двое - травмированы. А водитель скрылся. Фото: mk.npu.gov.ua

Возле села Любомировка Баштанского района Николаевской области пьяный 22-летний водитель автомобиля Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево.

31-летний пассажир погиб, еще двое покалечены. А водитель сбежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель с места происшествия скрылся, но его вскоре задержали. Во время медицинского освидетельствования в крови обнаружили 1,15 промилле алкоголя", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет за решеткой.

В Покровске Донецкой области 28-летний водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и влетел в дерево на обочине. От удара легковушка перевернулась. 20-летняя пассажирка погибла на месте. А водитель скрылся. Его ищут.

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Дата
18
августа

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

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