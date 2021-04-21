Пассажирка поезда "Мариуполь-Киев" рассказала о последней встрече с насильником

В СИЗО умер Виталий Рудзько, который в поезде Мариуполь-Киев напал на женщину. Фото: tsn.ua

В СИЗО 13 апреля умер мужчина, который напал на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев". О смерти Виталия Рудзько сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.

Анастасия говорит, что смерть ее обидчика, дважды судимого 46-летнего Виталия, вовсе не такое наказание, которое она представляла, пишет tsn.ua. Ту ночь она до сих пор помнит в деталях, как и восемь месяцев назад. После того, что произошло, сыну пострадавшей, Захару пришлось полгода заниматься с психологом. Анастасия долго лечилась: о своей реабилитации она сообщала в соцсетях. А еще за это время ей начали писать другие женщины - жертвы насилия. И об их историях женщина начала снимать и выкладывать в сеть короткие ролики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В украинских поездах нет охраны: министр объяснил, почему

Женщина все еще пытается избавиться синяков, собирает деньги, чтобы вправить челюсть и ходит к психологу. С лета с нападающим она виделась несколько раз в судах. На одних он просил прощения, на других - уже закидывал проклятиями.

Известно, что обидчик просил дать возможность отработать наказание, загладить вину деньгами и неоднократно подчеркивал, что болен раком.

45-летний Виталий Рудзько в поезде Мариуполь - Киев избил и пытался изнасиловать киевлянку Анастасию Луговую. Это произошло 31 июля около 03:00. Женщина возвращалась в столицу от родственников с сыном 6-летним Захаром. В результате нападения получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.