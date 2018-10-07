Пассажир в реанимации, двигатель на трассе: таксист на скорости влетел в столб

Фото: Информатор

Сегодня ночью в столице около 3:40 ч. на перекрестке проспекта Гагарина и бульвара Верховной Рады машина такси вылетела с дороги и врезалась в опору освещения. Пассажира в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкого площади в сторону метро Черниговская. Рядом не было других автомобилей. По неизвестным причинам такси протаранило ограждение и на полном ходу врезался в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы. Детали автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.

Основной удар пришелся на пассажирское сиденье. Мужчину доставивлы в реанимацию.

Водитель такси был в сознании.

Причины аварии устанавливаются правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшная смерть ждала полицейского по дороге на работу

На Киевщине задержали 19-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве водителя такси в с. Петропавловская. Пассажир нанес водителю такси 30 колото-резаных ран. Убил из корыстных побуждений.