Пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем, на который опоздал

Мужчина забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов вместо того, чтобы дождаться следующего. Момент курьезной пробежки попал на авторегистратор и появился в сети Фото: news.pn

В Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить".

Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов вместо того, чтобы дождаться следующего. Момент курьезной пробежки попал на авторегистратор и появился в сети, пишет tsn.ua. На кадрах видно, что мужчина в синей куртке бежит за трамваем, но опаздывает.

Когда электротранспорт начинает движение, пассажир обганяет трамвай и начинает бежать по путям, не давая водителю набрать нужную скорость.

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При этом разгневанный пассажир оглядывается, показывая неприличные жесты водителю, что ему сигналит.

Чем закончилась курьезная пробежка, автор видео не указал. Известно лишь, что недовольный пассажир опережал рейс по меньшей мере несколько кварталов.

В Одессе конфликт между водителем маршрутки и пассажиром закончился дракой. Мужчина отказался платить за проезд 7 грн. Водитель решил его наказать.