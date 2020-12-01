Парень пригласил двух девушек в гости и открыл стрельбу: что известно

В Киеве 2 девушки приехали к парню в гости. А когда он отошел на кухню, с его телефона перевели себе через Монобанк 1,5 тыс. грн. Парень обнаружил пропажу денег, выбежал за девушками и 2 раза выстрелил из стартового пистолета.

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева на ул. Кибальчича, 10. Об этом сообщает сообщество "Автопатруль Майдан" в Facebook.

Автор: facebook.com/autopatrolmaidan В Киеве две девушки приехали к парню в гости и ограбили его. Он открыл стрельбу

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"Всего задержаны 5 человек: 2 девушки, парень, который стрелял, и еще двое ребят, которые ждали девушек на улице, чтобы пригласить к себе. Заранее уже назначили встречу", - говорится в сообщении.

Все задержанные дают объяснения полиции.

В столице в течение ноября совершили более 70 грабежей. Нападения участились даже на мужчин, у которых отбирают в основном смартфоны и деньги. Перед локдауном ситуация может ухудшиться.