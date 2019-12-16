Парень на отцовском "Мерсе" гонял по Киеву на большой скорости

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Гонки с полицейскими устроил в Киеве 18-летний парень на отцовском "Мерседесе". Злопець бежал, потому что не имел водительского удостоверения.

Информацию об инциденте опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Вечером 15 декабря 18-летний Даниил гоняв на папином внедорожнике Mercedes ML белого цвета. Автомобиль имеет госномер AH0808BK с регистрацией в Донецкой области.

За нарушение правил дорожного движения его пытались остановить патрульные на улице Липской. Но парень начал бежать, не обращая внимания на светофоры. Проезжал на красный сигнал. Проехал Печерским районом, Голосеевского, через мост Патона - на Березняки. Оттуда - в сторону Русановки. Местами скорость движения автомобиля приближалась к 200 км/ч.

К перехвату нарушителя привлекли менее 15 экипажей полиции. Гонки продолжались около получаса. Как сообщили потом правоохранители, парень даже пытался идти на столкновение с патрульными.

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Поймать нарушителя удалось только на улице Панельной 4. Правоохранителям пригодились узкие дворовые проезды - "Мерседес" просто заблокировали патрульными автомобилями.

После задержания полицейские выяснили, что парень был трезв - алкоголя и наркотических средств не употреблял. А бежал, потому что испугался: не было водительского удостоверения. Только завтра должен сдавать экзамен для получения права на управление транспортными средствами.

На Даниила составили админпротокол, а папин "Мерседес" эвакуировали на штрафстоянку.

"Вы вообще кто, гражданин?" - Ночью в столице патрульные полицейские остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины-водителя.