Пара из Украины обокрала в польском хостеле 11 земляков

Жертвами преступления стали 11 украинцев Фото: pixabay.com

На польско-украинской границе задержали 26-летнюю женщину и 32-летнего украинца.

Их арестовали за то, что они ограбили своих соотечественников, с которыми проживали в хостеле в районе Груец, что в Мазовецком воеводстве. Кража произошла в четверг, 22 апреля, в гостинице для персонала в Чинове. Жертвами преступления стали 11 украинцев, сообщила пресс-секретарь районного управления полиции в городе Груец Агнешка Вуйцик.

В тот день пара осталась в отеле, тогда как другие работники ушли на работу. Взломав дверь, они вошли в две комнаты и забрали оттуда электронное оборудование. Тогда злоумышленники двинулись дальше, до нескольких незакрытых комнат. Их добычей были сотовые телефоны, ноутбук, золотые украшения и деньги. После кражи пара вышла из гостиницы и уехала.

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Благодаря быстрой реакции правоохранителей, уже на следующий день парочку задержали в Гребенном.

В польском городе Радомско 28-летний гражданин Украины пытался похитить со склада предприятия 120 посудомоечных машин общей стоимостью 109 тыс. злотых - более 800 тыс. грн. Украинец приехал на завод, сказал, что он - словак и является сотрудником транспортной компании. На основании поддельных документов его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые якобы должны были отвезти в Германию.