Памятнику Шевченко отрезали голову

В селе Подпечеры Тисменицкого района Ивано-Франковской области неизвестные уничтожили памятник поэту Тарасу Шевченко.

Скульптуре отрезали голову, сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он обратился в полицию с требованием найти преступников.

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"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко. Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.





В Лисичанске Луганской области вандалы повредили мемориал добровольцам. Правоохранители узнали о случае накануне поздно вечером, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.