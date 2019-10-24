В Черкасской овчарка покусала 4-х человек. Фото - Обозреватель

24 октября в селе Тиньки Чигиринского района Черкасской области овчарка покусала людей. Собака выбежал со двора, когда хозяина не было дома.

В это время соседка подметала неподалеку. Пес бросился на нее и свалил на землю, сообщает КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

На помощь женщине пришли соседи, которые тоже пострадали от укусов овчарки. Трое мужчин пытались загнать собаку в его же двор и закрыть калитку.

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"В больницу госпитализировали женщин 79, 80 и 83 лет с многочисленными скальпированными ранами и укусами. Еще один мужчина, который помогал спастись от злого пса, от госпитализации отказался, поэтому медики осмотрели и перевязали ему раны на месте", - говорится в сообщении.

В больнице Полтавы умерла 25-летняя женщина, на которую напала стая собак. Потерпевшая в результате нападения 7 агрессивных животных получила скальпированную рану головы и множественные рваные раны тела.