Отравление 11 детей: чем школьников угостил одноклассник

В Житомирской области в гимназии бытовой химией отравились 11 учеников. Фото: depositphotos

11 детей, отравившихся бытовой химией в селе Девочки Черняховской громады Житомирской области, попробовали средство для чистки канализационных труб.

Всем оказали медицинскую помощь, состояние пострадавших удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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"Детей госпитализировали с отравлением и ожогами слизистой. Сейчас самочувствие пострадавших удовлетворительное, двоих из них выписали домой", - говорится в сообщении.

Семья школьника, который принес химсредство в школу, воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей и состоит на учете в социальной службе местной громады в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

Следствие продолжается.

Событие произошло 24 ноября. Ученик гимназии принес из дома пакет с бытовой химией и угостил его содержанием других школьников. Считал, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Всех госпитализировали в областную детскую больницу.