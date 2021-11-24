Школьник угостил детей бытовой химией: 11 в больнице

В Житомирской области в гимназии бытовой химией отравились 11 учеников. Фото: depositphotos

24 ноября в селе Дивочки Черняховской общины Житомирской области 11 школьников отравились бытовым химическим веществом. Им их угостил один из учеников.

Все пострадавшие в областной детской больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ученик гимназии принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников. Думал, что это сладости. Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. В учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.

19 школьников из села Бобровник Зиньковского района Полтавской области пожаловались на температуру, рвоту, судороги и понос. Пятерых детей с подозрением на острое отравление забрали в Зеньковскую районную больницу. Остальные лечились дома. Родители написали заявление в прокуратуру.