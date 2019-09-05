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четверг, 05 сентября 2019 12:04

Отправили не туда: новый скандал в деле Зайцевой

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Отправили не туда: новый скандал в деле Зайцевой
Елену Зайцеву отправили вместо колонии в Покровский исправительного центра №79 в Днепропетровской области. Фото - ВВС

Осужденную в деле о масштабном ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву должны были отправить в колонию, а не в исправительный центр.

Ведь осуждена она именно к лишению свободы, то есть к изоляции. Об этом в Facebook написала представитель потерпевших Лариса Матвеева.

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"Зайцеву осудили именно к лишению свободы (то есть изоляции) сроком на 10 лет. Жду от СИЗО официальный ответ. В случае подтверждения информации, будем выяснять, по каким критериям и кто выбирал для Зайцевой именно это учреждение отбывания наказания", - говорится в посте .

На выбор места заключения влияют пол осужденного, преднамеренность преступления и наличие уголовного прошлого. А в исправительных центрах отбывают наказание те, кого приговорили к ограничению свободы за нетяжкие преступления.

2 сентября Елену Зайцеву отправили в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области. Это заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы. В сети показали фото и видео учреждения.

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Дата
05
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