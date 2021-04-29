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четверг, 29 апреля 2021 10:00

Отомстил за смерть: 17-летний подросток расстрелял убийцу своего дяди
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В Николаеве 17-летний подросток застрелил мужчину.

Убийство произошло 15 апреля на ул. Декабристов во дворе одной из многоэтажек. Тогда 38-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений в спину и умер. Убийцей оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. После совершенного злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

"Одна из версий убийства – это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы", – рассказал начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

Убийство произошло 15 апреля на улице Декабристов во дворе одной из многоэтажек
Фото: mk.npu.gov.ua
Убийство произошло 15 апреля на улице Декабристов во дворе одной из многоэтажек
Тогда 38-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений в спину и умер
Тогда 38-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений в спину и умер

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Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру. У них несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

15 апреля в 23:45 в Николаеве во дворе дома по ул. Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле. 38-летний мужчина получил несколько пуль в спину, погиб на месте.

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