Должен был быть дома под арестом: новые подробности о расстрелянном возле дома

В Николаеве прямо под подъездом многоэтажки неизвестные расстреляли мужчину. Следователи подозревают, это было заказное убийство. Фото: mk.npu.gov.ua

Появились новые подробности убийства на ул. Декабристов в Николаеве.

Мужчина на машине приехал домой, припарковал машину возле своего подъезда. И очевидно, когда выходил из авто, заметил убийцу, потому что бросился наутек. Но киллер догнал его у соседнего подъезда и расстрелял в упор в спину, сообщает ТСН.

Погибший нигде официально не работал и последние полгода фигурировал в судебном деле как организатор наркосети. По данным следствия, он вместе с двумя подельниками изготавливал и торговал амфетамином. Месяц назад вышел из СИЗО. По решению суда должен был круглосуточно находиться под домашним арестом. Но нарушал условия меры пресечения.

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"Они группой лиц втроем разработали определенный план и изготавливали психотропные вещества, им был избран домашний арест круглосуточный. То есть, причиной случившегося есть нарушения Шацким условий меры пресечения. Если бы он находился на месте, то, видимо, этого не произошло б", - говорит председатель Заводского суда Николаева Сергей Щербина.

Возле тела погибшего нашли несколько гильз калибра 9 мм. По неофициальной информации - убийство заказное. Киллера ищут, примет не разглашают. Мотивы преступления пока неизвестны.

15 апреля в 23:45 в Николаеве во дворе дома по ул. Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле. 38-летний мужчина получил несколько пуль в спину, погиб на месте.