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пятница, 11 октября 2019 14:43

Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту

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Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Неизвестные мужчины рассыпали по асфальту макароны, которые женщина несла домой. Фото: скриншот с видеоролике

В сети распространяется видео, на котором мужчины, называющие себя активистами, унижают летнюю женщину. Пенсионерка шла по тротуару, когда ее позвали сзади.

Видеоролик распространил внефракционный народный депутат Захар Терещенко в Facebook с призывом помочь найти "героев".

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Человек с камерой, подойдя ближе, спрашивает, не стыдно ли ей принимать продуктовую помощь. Посылая идти куда-то на работу.

Женщина отвечает, что ей нужно как-то выживать, потому что она "старушка".

После этого второй компаньон извлекает из пакета, который несла женщина, макароны и высыпает их на асфальт. На протесты пенсионерки внимания не обращают.

В комментариях под видеороликом люди узнали место происшествия. Это Ингулец, один из районов Кривого Рога в Кировоградской области.

Пользователи уже организуют совместный сбор средств и продуктов для пострадавшей, имя которой пока неизвестно.

4 подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе.

Возраст школьников от 11 до 15 лет. Подростков нашли после того, как в сети попало видео избиения. Это не первое видео с насилием, которое опубликовала компания.

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Дата
11
октября

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