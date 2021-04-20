Откусил мочку уха: на 7-летнего мальчика напал терьер

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В г. Бровары Киевской области американский стаффордширский терьер напал на 7-летнего мальчика.

Инцицидент произошел 18 апреля на территории спортивной площадки, который находится возле дома №10 на ул. Независимости. По словам очевидца, мальчик катался на качелях на детской площадке, которая граничит с футбольным полем, которое ограждено сеткой. В тот момент по полю женщина выгуливала свою собаку. Животное без намордника и поводка бегала внутри ограждения, пишет "Трибуна Бровары".

Мужчина шел домой, когда вдруг услышал крики. Он повернулся и увидел, как женщина оттягивает пса от ребенка.

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Отец ребенка рассказал, что его сын пошел гулять в соседний двор к однокласснику. Друг учил уроки, поэтому мальчик ждал отца, чтобы пойти в магазин.

Ребенок решил зайти на футбольное поле и открыл калитку. Владелица пса накричала на него, чтобы он быстро вышел, и мальчик побежал, но за ним погналась собака. Она повалила его на землю.

Свидетели говорят, что женщина не могла самостоятельно надеть животному намордник и поводок, и просила у них помощи. Ребенку вызвали скорую помощь и ее госпитализировали.

Отец говорит, что у ребенка только разорванная мочка левого уха. Ему зашили рану и через 10 дней должны снять швы. Но мальчик очень испугался, поэтому понадобится помощь детского психолога.

Владельцы собаки осознают свою вину и готовы компенсировать расходы на лечение ребенка. Они показали документы на животное, но справок о прививках пса не предоставили.

В Кременчуге Полтавской области собака напала на ребенка, который гулял в парке. Инцидент произошел накануне, 18 апреля, днем ​​в Кременчугском парке "Приднепровский". 8-летняя девочка играла с другими детьми, как вдруг пес набросился и повалил ее на землю. Владельцы пытались забрать пса, но он успел укусить девочку.