 
Ексклюзивы
1/5
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 162
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 513
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1791
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
38 Просмотров: 1188
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1530
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4113
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 324
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9828
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
3
4
5
35
Давал статус УБД за взятку: военному &quot;светит&quot; 10 лет тюрьмы
Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы
Отец с 15-летним сыном погибли на дороге: кадры ДТП
Отец с 15-летним сыном погибли на дороге: кадры ДТП
Столичные полицейские &quot;заработали&quot; на похищении человека
Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму
СБУ ликвидировала мощную пророссийскую ботоферму
Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение
Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение
Видео
Все видео
На поле вырастили 1 га конопли
На поле вырастили 1 га конопли
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Убийства для развлечения: 19-летних приговорили к пожизненному
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 792
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1287
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 576
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 15:00

Отец с 15-летним сыном погибли на дороге: кадры ДТП
3

  Комментировать

В Винницкой области 45-летний водитель Mercedes влетел под грузовик. Погиб вместе с 15-летним сыном
Фото: vn.npu.gov.ua
В Винницкой области 45-летний водитель Mercedes влетел под грузовик. Погиб вместе с 15-летним сыном
В Винницкой области 45-летний водитель Mercedes влетел под грузовик. Погиб вместе с 15-летним сыном

Около села Зятковцы Гайсинського района Винницкой области 45-летний водитель Mercedes влетел под грузовик САЗ 3517. Погиб вместе с 15-летним сыном. Еще один, 17-летний пассажир, с переломом голени в больнице.

Авария произошла около 17:00 25 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушку смяло о грузовик. Никто не выжил

"45-летний киевлянин при обгоне не выбрал безопасную скорость и дистанцию ​​и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Mercedes - 17-летний подросток с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены причины этого ДТП.

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской области легковушка влетела в грузовик 25 июля. Водитель и трое пассажиров автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия "скорой". Их тела из смятой машины доставали спасатели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец с 15-летним сыном погибли на дороге: кадры ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14463
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11970
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 11790
&quot;Не тяни трусы на бедра, как Каменских&quot; - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
"Не тяни трусы на бедра, как Каменских" - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 7749
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 3 Просмотров: 7452
Происшествия
На женщину посреди улицы напал сексуальный маньяк: фото напавшего
На женщину посреди улицы напал сексуальный маньяк: фото напавшего Просмотров: 27
Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы
Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы
6
 Просмотров: 189
Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
Столичные полицейские "заработали" на похищении человека
4
 Просмотров: 225
На поле вырастили 1 га конопли
На поле вырастили 1 га конопли
 Просмотров: 198
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам
Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам Просмотров: 117
Больше всего комментируют
38
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
3
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
Голосов: 1177
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть