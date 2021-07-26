Отец с 15-летним сыном погибли на дороге: кадры ДТП

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Около села Зятковцы Гайсинського района Винницкой области 45-летний водитель Mercedes влетел под грузовик САЗ 3517. Погиб вместе с 15-летним сыном. Еще один, 17-летний пассажир, с переломом голени в больнице.

Авария произошла около 17:00 25 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"45-летний киевлянин при обгоне не выбрал безопасную скорость и дистанцию ​​и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Mercedes - 17-летний подросток с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены причины этого ДТП.

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской области легковушка влетела в грузовик 25 июля. Водитель и трое пассажиров автомобиля от полученных травм скончались еще до прибытия "скорой". Их тела из смятой машины доставали спасатели.