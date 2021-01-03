Отец пропавшей 3-летней девочки обвинил полицейских в избиении. Как все было

Житель Балты Одесской области обвинил местных полицейских в незаконном содержании в отделении и избиении. Ведется следствие. Фото: npu.gov.ua

Житель Балты Одесской области обвинил местных полицейских в незаконном содержании в отделении и избиении.

С соответствующим заявлением обратился 1 января, около 23:30 в Деснянское управление полиции Киева. А также изложил информацию в соцсети. Проверку и информации проводит Департамент внутренней безопасности Нацполиции, сообщили в отделе коммуникации областной полиции и рассказали, как все происходило.

У мужчины, который обвинил полицейских в избиении, неоднократно возникали конфликты с бывшей женой, с кем должна жить их 3-летняя дочь. Поэтому обратились в суд. 30 декабря местный суд принял решение, что дочь, которая в последнее время жила с отцом, должна проживать с матерью. Однако после объявления решения отец не вернул матери дочь и местонахождение ребенка было неизвестно. Поэтому женщина обратилась в полицию с заявлением о ее розыске.

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"В этот же вечер мужчину пригласили в отдел полиции для дачи объяснений. Также правоохранители получили информацию, что бабушка девочки могла отвезти ее в Винницкую область. Чтобы проверить эти данные, правоохранители вместе с отцом ребенка около 23 часов отправились в соседнюю область в село Шляховое, где живет подруга бабушки пропавшей. Там женщина подтвердила, что ее знакомая вместе с ребенком действительно приезжала, но впоследствии уехала в неизвестном направлении", - рассказали полицейские.

После этого правоохранители вместе с отцом ребенка утром 31 декабря вернулись в Балтский отдел полиции. После допроса мужчину отпустили. При этом претензий к действиям полицейских он не имел. В это же время у здания Балтского ОП собрались агрессивно настроенные к отцу пропавшей девочки люди. Чтобы избежать конфликта, полицейские вызвали мужчине такси и организовали безопасный коридор к авто, чтобы он мог поехать домой. Указанная информация подтверждается записями камер видеонаблюдения.

Руководство Нацполиции инициировало служебное расследование. Поиски 3-летней девочки продолжаются.

В Николаеве 17-летний Андрей Климкова обвиняет полицию в жестоком избиении. Он находится в больнице с многочисленными гематомами и переломом костей таза. Парень уверяет, что копы его забрали в райотдел, где избили. Затем вывезли за город и бросили. В полиции инцидент отрицают.