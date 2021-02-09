Отец покинул малолетних детей и хотел выброситься с балкона

В Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел убить себя. Фото: Патрульная полиция

В Киеве патрульные спасли мужчину, который решил выброситься из окна,

Он оставил дома 4-х малолетних детей, сообщает патрульная полиция Киева.

Полиция получила вызов на ул. Кадетский Гай. Соседи всю ночь слышали крики из квартиры. На балконе 14-го этажа полицейские обнаружили мужчину. Тот кричал, что прыгнет вниз.

Инспекторы задержали его с применением наручников и физической силы.

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"В квартире, где проживал мужчина, который пытался лишить жизни, патрульных ждала неожиданность. Четверо малолетних детей без присмотра. Очевидно, что о них должен был позаботиться отец. К счастью, дети вели себя спокойно. Патрульные вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Отца госпитализировали в специализированное учреждение. Детей осмотрели врачи ", - говорится в сообщении.

В Киеве на ул. Ушинского патрульные спасли мужчину, который из-за недоразумения в семье решил совершить самоубийство. Его заметили на дереве прохожие и позвонили в полицию.