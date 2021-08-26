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Отец на прогулке потерял 2-месячного ребенка

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Отец на прогулке потерял 2-месячного ребенка
Для проверки состояния здоровья полицейские вызвали врачей. Жизни девочки ничего не угрожает. Фото: Нацполиция

В Киеве отец потерял 2-месячную девочку во время прогулки. Вернулся домой пьяным и без ребенка.

Об исчезновении правоохранителям сообщила баба младенца, информирует пресс-служба полиции Киева.

"Ночью 25 августа на спецлинию 102 поступил вызов от женщины о том, что сын упал без сознания на ул. Жилянской и потерял ребенка. Заявительница сообщила, что младенец должен быть в коляске", - говорится в сообщении.

Поиски девочки длились 2 ч. Их усложняло пьяное состояние отца. Он не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком.

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"На улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном подъезде", - рассказала начальник сектора ювенальной превенции Голосеевского управления Елена Санченко.

Мужчину месяц назад уже привлекали к административной ответственности за похоже правонарушения. Тогда он ходил с младенцем по ТРЦ навеселе.

"Полицейские и сотрудники Службы по делам детей и семьи принимают решение о направлении девочки в учреждение здравоохранения. Также решают вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей", - добавила Санченко.

6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи 30 ч. блуждал по горам. С родственниками после обеда 14 августа отправился на Говерлу с базы Заросляк. Шли по самому легкому "зеленому" маршруту длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же километре, но родные это поняли только через 2 ч. Пытались искать самостоятельно. Потом вызвали спасателей. В 23:00 заявили в полицию. Нашли Алексея вечером 15 августа - мальчика заметили двое волонтеров из Коломыи на вершине горы Большая Козмецкая. Это на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. От тропы на Говерлу мальчик отошел в сторону более чем на 2 км.

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Дата
26
августа

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