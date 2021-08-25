 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 450
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 378
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 918
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1143
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 11862
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1197
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
1 Просмотров: 13311
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1620
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 621
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
4
8
3
3
Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
Черкасские чиновники &quot;нагрели руки&quot; на опорной больнице
Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с &quot;московским&quot; автобусом
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Видео
Все видео
Перекривлял украинский: работник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: работник харьковского кафе влип в скандал
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1350
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 243
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1287
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 288
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1791
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 738
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 16:17

Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
4

  Комментировать

Фото: Полиция Киевской области

В поселке Глеваха Фастовского района Киевской области мужчина порезал ножом 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девушке.

О преступлении правоохранителям сообщила 37-летняя мать, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

"Около 03:00 родители услышали детский крик. Вскочив, заметил незнакомца, убегающего из детской комнаты. Подойдя к сыну, увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбитый нос. Детей сразу доставили в больницу", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева мужчина порезал подростка

Нападающего задержали и сообщили о подозрении. Преступником оказался 26-летний житель Бучанского района.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Полиция Киева задержала ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке на ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Группу протестующих отправили в психбольницу

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 13311
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 11862
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 7839
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 4590
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3636
Происшествия
Перекривлял украинский: работник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: работник харьковского кафе влип в скандал
 Просмотров: 117
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
 Просмотров: 477
Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
4
 Просмотров: 288
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
 Просмотров: 963
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
8
 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
17
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
1
Зеленский раздал награды на Крымском саммите
Голосов: 253
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть