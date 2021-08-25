Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми

Фото: Полиция Киевской области

В поселке Глеваха Фастовского района Киевской области мужчина порезал ножом 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девушке.

О преступлении правоохранителям сообщила 37-летняя мать, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

"Около 03:00 родители услышали детский крик. Вскочив, заметил незнакомца, убегающего из детской комнаты. Подойдя к сыну, увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочери разбитый нос. Детей сразу доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Нападающего задержали и сообщили о подозрении. Преступником оказался 26-летний житель Бучанского района.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Полиция Киева задержала ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке на ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".