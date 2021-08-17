Отец морил голодом 11-летнего сына

В Тернополе на ул. 15 апреля у горе-отца забрали 11-летнего мальчика, который два дня ничего не ел.

Ребенка, проживающего в ненадлежащих условиях, обнаружили во время рейда, сообщили в патрульной полиции Тернопольской области.

Автор: facebook.com/ternopilpolice В Тернополе у горе-отца забрали 11-летнего мальчика, который два дня ничего не ел

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"В квартире везде была антисанитария: грязная посуда, одежда и окурки. Пьяный горе-отец пытался доказать полиции, что он воспитывает сына в достатке. 11-летний мальчик имеет недостатки слуха, он плохо говорит. Однако он рассказал полиции, что в квартире часто бывают чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. Ребенок признался, что он уже два дня ничего не ел. Из-за этого его изъяли у отца", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/ternopilpolice Мальчик проживал в антисанитарии. Везде по квартире валялись грязная посуда, одежду и окурки

Мальчик обрадовался такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей.

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