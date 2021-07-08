Отдыхающий исчез в штормовом море: как не стать жертвой собственной легкомысленности

242 взрослых и 39 детей погибших на воде с начала лета по состоянию на 6 июля. Спасатели зауликають не забывать о правилах безопасного поведения. Фото: t.me/mvs_ukraine

8 июля в море в Бердянске Запорожской области исчез отдыхающий из Харьковщины. Он решил искупаться в шторм.

Очевидцы вызвали спасателей. Те пытаются отыскать мужчину, но поиски осложняются погодными условиями и наличием бунов. Шансов найти отдыхающего живым катастрофически мало.

Легкомыслие во время отдыха на воде приводит к трагедиям чаще всего. В штормовую ветреную погоду вообще нельзя заходить в воду. Отправляясь на отдых к воде, нужно помнить несколько обязательных правил, которые помогут уберечь жизнь, рассказал Gazeta.ua Сергей Данилин с ГСЧС в Тернопольской области.

Советует купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17...19°С, плавать можно не более 20 мин.

"Лучше начинать с 3-5 минут и постепенно увеличивать время. Не следует доводить себя до озноба. При переохлаждении можно потерять сознание, перестать дышать, могут начаться судороги. Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут. Нельзя входить и нырять в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические сосуды сильно расширены для теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой прекращение дыхания", - говорит он.

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Если нет поблизости оборудованного пляжа, безопасное место для купания нужно выбирать с постепенным уклоном и твердым чистым дном. В воду заходить осторожно.

"Не устраивайте грубые игры на воде. Нельзя подплывать под купающихся, хватать их за ноги, "топить", подавать ложные сигналы о помощи и так далее. Осторожно плавайте на надувных матрасах и игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть. Из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть. Никогда не ныряйте в незнакомых местах, специально необорудованных. Даже если накануне это место было безопасным для прыжков, то за ночь могли что-то бросить в воду или течением могло принести коряги. Не заплывайте далеко, так как можно не рассчитать своих сил. Купание с маской, трубкой и ластами, требует осторожности. Не плавайте с трубкой при сильном волнении воды. Плавать надо только вдоль берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы вовремя могла прийти помощь при необходимости. Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи", - рассказал Сергей Данилин.

Добавил, что сразу нужно вызвать спасателей, если стали свидетелем утопления. Спасать самостоятельно можно, только если уверены в собственных силах. В противном случае не стоит, потому что есть риск погибнуть обоим. К тонущему человеку нужно подплывать со спины. Потому что он напуган, будет хвататься за вас и потянет на дно.

В курортной Кирилловке Запорожской области в море обнаружили без сознания 17-летнего подростка. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал. Очевидцы увидели тело парня в воде и вытащили его на берег. Вызвали медиков. Те пытались реанимировать ребенка, но он умер. Для установления причины смерти тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина - утопление