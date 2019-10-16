Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"

Недалеко от аэропорта "Борисполь" отдыхающие устроили масштабный пожар.
Огнем уничтожено около 1 га деревьев и другой растительности. Об этом в Facebook сообщил председатель добровольческой пожарной команды "Штурм" Андрей Макаров.
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"Какие-то безответственные люди так жарили шашлыки, что подожгли молодой лес возле взлетной полосы. Убегая, оставили свои шампура, посуду. Пожар ликвидирован, спасена большая часть леса. Сгорели примерно гектар деревьев и другой растительности", - сообщил Макаров.
Также отметил, что при тушении пожара он потерял рацию, которую после нашли сгоревшей.
В Киеве городские власти запретили жарить шашлыки в парках. Таким образом борются с пожарами. За нарушение полиция будет штрафовать.
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