Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"

Недалеко от аэропорта "Борисполь" отдыхающие устроили масштабный пожар.

Огнем уничтожено около 1 га деревьев и другой растительности. Об этом в Facebook сообщил председатель добровольческой пожарной команды "Штурм" Андрей Макаров.

Автор: facebook.com/makarovandrii Недалеко от аэропорта Борисполь отдыхающие устроили масштабный пожар

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные подожгли мусор, а вместе с ним и луга

"Какие-то безответственные люди так жарили шашлыки, что подожгли молодой лес возле взлетной полосы. Убегая, оставили свои шампура, посуду. Пожар ликвидирован, спасена большая часть леса. Сгорели примерно гектар деревьев и другой растительности", - сообщил Макаров.

Автор: facebook.com/makarovandrii Огнем уничтожено около гектара деревьев и другой растительности

Также отметил, что при тушении пожара он потерял рацию, которую после нашли сгоревшей.

В Киеве городские власти запретили жарить шашлыки в парках. Таким образом борются с пожарами. За нарушение полиция будет штрафовать.