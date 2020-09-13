Отдых в Одессе закончился для иностранца трагедией

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу. Фото из открытых источников

В Одессе во время отдыха на яхте погиб гражданин иностранного государства, его тело нашли в другом городе.

"Тело 21-летнего парня, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, нырнув в воду, вчера, 12 сентября, нашли у берега в городе Черноморск", - говорится в сообщении полиции Одесской области.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители добавили, что тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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