Пропавшую беременную женщину нашли убитой

8 сентября в Мариуполе Донецкой области нашли убитой беременную 32-летнюю женщину. Она исчезла 6 сентября. Пошла в больницу и не вернулась.

Тело обнаружили в сливной яме. Подозреваемого задержали. Это - ранее судимый за убийство сожитель женщины, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Автор: t.me/dkr_npu В Мариуполе Донецкой области нашли убитой пропавшую беременную 32-летнюю женщину

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"Сливная яма - именно такое место выбрал "любимый" для погибшей. Во время выяснения отношений, он, зная о состоянии женщины, хладнокровно и целенаправленно лишил жизни будущую мать. Действовал хладнокровно. Без лишней суеты спрятал надежно, как ему казалось, орудие убийства и тело", - сказано в сообщении.

Автор: t.me/dkr_npu В преступлении признался ранее судимый за убийство сожитель женщины

Задержанный в содеянном сознался. Другие обстоятельства преступления устанавливаются, проводятся следственные действия. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

На Днепропетровщине вынесли приговор Константину Бондаренко из села Орловщина. Он задушил и бросил в колодец беременную сожительницу Юлию Волоху. За убийство получил 15 лет за решеткой.