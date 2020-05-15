Отдала иконы и закрыла зеркала: обезглавливание 13-летней девочки обрастает новыми подробностями

Татьяну Пьянову из села Подворки на Харьковщине подозревают в убийстве и обезглавливании 13-летней дочери. Фото: скрин видео facebook.com/anyajurchenko

Прошло 2 недели, как в Харькове задержали 38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района. Женщина голышом гуляла по городу с головой 13-летней дочери в пакете.

Сейчас женщина в СИЗО, но уже подала апелляцию на меру пресечения. Ее защита будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте. Поскольку у следствия нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия. Однако жители села Подворки всерьез обеспокоены тем, что обсуждается вопрос домашнего ареста для их соседки.

"Мне, как депутату, звонят люди и интересуются, не отпустит ли ее суд под домашний арест. Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее", - рассказала депутат местного совета Татьяна Пантелеева, передает "Сегодня".

Добавила, что незадолго до убийства Пьянова отдала своему брату иконы, которые ранее были в нее. А одна из соседок Пьяновых, Светлана, сказала, что кроме этого, женщина к убийству накрыла черной материей зеркало в своем доме. Так делают, когда кто-то умер.

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"После того, как она сняла иконы у себя дома, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало", - рассказала Светлана.

При этом сказала, что Пьянову никогда не замечали в занятии магией или оккультизмом. В свою очередь, брат Татьяны, Алексей Пьянов, говорит, что считает сестру невиновной.

"Я не верю, что Таня убила дочь. Я видел, как сестра любит и обожает ее", - рассказал.

Убитая Кристина хорошо училась в школе, посещала много кружков.

30 апреля, около 6:00, в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую 13-летнюю племянницу без головы.