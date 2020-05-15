Отдала иконы и закрыла зеркала: обезглавливание 13-летней девочки обрастает новыми подробностями

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 144
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 225
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1809
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1233
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 855
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 135
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1539
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1008
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2097
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5850
Фото
Все фото
3
3
8
7
5
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Задержали чиновника, который за взятку хотел разрешить продажу антисептиков
Задержали чиновника, который за взятку хотел разрешить продажу антисептиков
Здание кинотеатра обвалилось во время демонтажа. Есть жертвы
Здание кинотеатра обвалилось во время демонтажа. Есть жертвы
Вышли на убийцу мужчины, которого нашли закопанным в собственном дворе
Вышли на убийцу мужчины, которого нашли закопанным в собственном дворе
13-летний парень застрял в заборе школы
13-летний парень застрял в заборе школы
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2097
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3285
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 774
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4122
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 мая 2020
Просмотров: 306
Карасі на ріллі
У мене є двоє братів, з якими ми колись жили в межах прямої видимості: хата їхніх батьків стояла скраю над шляхом, не дуже далеко од нашої, й коли ...
пятница, 15 мая 2020 11:45

Отдала иконы и закрыла зеркала: обезглавливание 13-летней девочки обрастает новыми подробностями

  Комментировать
Отдала иконы и закрыла зеркала: обезглавливание 13-летней девочки обрастает новыми подробностями
Татьяну Пьянову из села Подворки на Харьковщине подозревают в убийстве и обезглавливании 13-летней дочери. Фото: скрин видео facebook.com/anyajurchenko

Прошло 2 недели, как в Харькове задержали 38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района. Женщина голышом гуляла по городу с головой 13-летней дочери в пакете.

Сейчас женщина в СИЗО, но уже подала апелляцию на меру пресечения. Ее защита будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте. Поскольку у следствия нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия. Однако жители села Подворки всерьез обеспокоены тем, что обсуждается вопрос домашнего ареста для их соседки.

"Мне, как депутату, звонят люди и интересуются, не отпустит ли ее суд под домашний арест. Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее", - рассказала депутат местного совета Татьяна Пантелеева, передает "Сегодня".

Добавила, что незадолго до убийства Пьянова отдала своему брату иконы, которые ранее были в нее. А одна из соседок Пьяновых, Светлана, сказала, что кроме этого, женщина к убийству накрыла черной материей зеркало в своем доме. Так делают, когда кто-то умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обезглавливание 13-летней девушки: на момент убийства в доме был неизвестный мужчина

"После того, как она сняла иконы у себя дома, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало", - рассказала Светлана.

При этом сказала, что Пьянову никогда не замечали в занятии магией или оккультизмом. В свою очередь, брат Татьяны, Алексей Пьянов, говорит, что считает сестру невиновной.

"Я не верю, что Таня убила дочь. Я видел, как сестра любит и обожает ее", - рассказал.

Убитая Кристина хорошо училась в школе, посещала много кружков.

30 апреля, около 6:00, в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую 13-летнюю племянницу без головы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отдала иконы и закрыла зеркала: обезглавливание 13-летней девочки обрастает новыми подробностями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Начали закрывать церкви

Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Разгадали секрет движения планет

"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

На королевской свадьбе погибло 139 человек

Самое читаемое
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 22203
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 18693
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 17658
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 15660
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 9036
Происшествия
В дом нардепа бросили бутылку с "коктейлем Молотова"
В дом нардепа бросили бутылку с "коктейлем Молотова" Просмотров: 207
В Украине осудили командира и пулеметчика ЛНР
В Украине осудили командира и пулеметчика ЛНР Просмотров: 72
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
3
 Просмотров: 351
Пророссийские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Пророссийские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ Просмотров: 27
 Убийство сына Соболева: депутат обратился к Зеленскому
 Убийство сына Соболева: депутат обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
4
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
2
Трудовым мигрантам выезд из страны ограничивать не будут. Но есть условия - Шмыгаль
1
Киев хочет открыть метро – Кличко обратился к правительству
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Голосов: 134
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua