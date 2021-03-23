От удара подбросило: BMW на большой скорости снесла авто аварийной службы

ДТП произошло на проспекте Победы. Аварийку от удара даже подбросило Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве BMW на бешеной скорости влетела в авто аварийной службы.

ДТП произошло на просп. Победы. Аварийку от удара подбросило, пишет dtp.kiev.ua.

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В результате ДТП пассажиры и водитель аварийки отделались синяками и ушибами, а водитель легкового автомобиля находится в коме.

Также пострадал пассажир BMW, что сидел возле водителя. У него серьезные травмы.

В Запорожье на ул. Бородинской 21-летний водитель BMW влетел в дерево. Легковушку от удара разорвало пополам. 23-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Водитель и 21-летний пассажир травмированы.