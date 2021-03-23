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вторник, 23 марта 2021 10:59

BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
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В Запорожье на ул. Бородинской 21-летний водитель BMW влетел в дерево.

Легковушку от удара разорвало пополам. 23-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Водитель и 21-летний пассажир травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Запорожье 21-летний водитель BMW влетел в дерево. 23-летний пассажир погиб. Водитель с еще одним пассажиром - травмированы
Фото: zp.npu.gov.ua
В Запорожье 21-летний водитель BMW влетел в дерево. 23-летний пассажир погиб. Водитель с еще одним пассажиром - травмированы
В Запорожье 21-летний водитель BMW влетел в дерево. 23-летний пассажир погиб. Водитель с еще одним пассажиром - травмированы
В Запорожье 21-летний водитель BMW влетел в дерево. 23-летний пассажир погиб. Водитель с еще одним пассажиром - травмированы

"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", - рассказали в полиции.

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Свидетели говорят, что тело погибшего на несколько метров отбросило от автомобиля после удара. А пострадавших из покореженной машины освобождали спасатели.

Следователи открыли уголовное производство, по которому виновнику грозит до 8 лет за решеткой. Ищут свидетелей ДТП или водителей, имеющих видеозаписи аварии. Просят обращаться по телефонам: 0(50) 271 87 84 или 102.

В Днепре автомобиль службы такси Uklon столкнулся с легковушкой. От удара о Subaru автомобиль службы такси разорвало: задняя часть отлетела на несколько метров, а сама машина перевернулась на крышу. Subaru вылетела на обочину.

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Дата
23
марта

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