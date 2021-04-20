От удара отбросило на землю: подросток погиб из-за селфи

На вагон подросток вылез, чтобы сделать селфи Фото: cn.npu.gov.ua

В одном из сел Бобровицкой территориальной общины Черниговской области 16-летнего парня убило током на крыше вагона.

Трагедия произошла 19 апреля. На вагон он вылез, чтобы сделать селфи, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Известно, что подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе неподалеку железной дороги.

В полиции по факту гибели парня открыли уголовное производство. Все обстоятельства выясняются.

Во Львове погибла 15-летняя девушка, которая залезла на крышу товарного вагона и дотронулась рукой до линии электропередач. Погибшая хотела сделать селфи. Ее мертвой нашел машинист поезда.