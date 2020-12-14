15-летнюю девушку убило током на крыше вагона

Погибшая хотела сделать селфи. Ее мертвой нашел машинист поезда

Во Львове погибла 15-летняя девушка, которая залезла на крышу товарного вагона и дотронулась рукой до линии электропередач.

Погибшая хотела сделать селфи. Ее мертвой нашел машинист поезда, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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"14 декабря, около 1.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от медиков о теле девушки без признаков жизни, обнаруженном на территории товарного парка железнодорожной станции" Подзамче "во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики девушка погибла в результате поражения электрическим током. Поражение девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач ", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что это девушка, которую накануне искали родители. Она ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

В Миргороде Полтавской области двух парней на железнодорожной станции поразило током. Они вылезли на крышу грузового вагона, чтобы сфотографироваться.