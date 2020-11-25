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среда, 25 ноября 2020 15:18

Опасное селфи: ударило током двух парней, которые вылезли на крышу вагона

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Опасное селфи: ударило током двух парней, которые вылезли на крышу вагона
Парни вылезли на крышу грузового вагона, чтобы сфотографироваться Фото: unian.ua

В Миргороде Полтавской области двух парней на железнодорожной станции поразило током.

Парни вылезли на крышу грузового вагона, чтобы сфотографироваться, сообщили в Миргородском отделе полиции.

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"О госпитализации двух миргородцев в полицию сообщили медики. Трагедия произошла 23 ноября. По предварительным данным, парни фотографировались на крыше недвижимого грузового вагона, стоявшего на путях станции "Миргород", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. 18-летний парень получил 30% ожогов тела и находится в реанимации. У его 17-летнего друга ожоги лица. Парень находится в отделении хирургии.

В Бердичеве Житомирской области 12-летнего парня ударило током. Он вылез на крышу вагона грузового поезда. Случайной очевидицей события стала местная жительница, которая и вызвала "скорую".

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