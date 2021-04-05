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понедельник, 05 апреля 2021 19:53

От аварии открестился, но деньги предлагал: подробности смертельного ДТП с участием полицейского

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Автор: zt.npu.gov.ua
  В Житомирской области водитель насмерть сбил 47-летнего пешехода и скрылся. Владельцем автомобиля оказался 32-летний полицейский
В Житомирской области водитель насмерть сбил 47-летнего пешехода и скрылся. Владельцем автомобиля оказался 32-летний полицейский

Мужчину, которого сбили на дороге в селе Малиновка Житомирской области, звали Александрович Ковальчук. Ему было 47 лет. 10 лет назад он похоронил жену, остался один с 4-мя детьми, младшему сыну сейчас 12.

Александр не дошел 10 м до своего дома. Когда его нашел сосед - он еще подавал признаки жизни. Однако медики "скорой" лишь констатировали смерть, сообщает ТСН.

Авто, которое сбило Александра, принадлежит 32-летнему оперуполномоченному управления уголовного розыска областной полиции. Был переведен туда из Малина. Повышение получил за день до аварии. Родные предполагают, полицейский с места ДТП скрылся, потому что был за рулем нетрезвый, как раз из-за того, что праздновал. Родные погибшего говорят, к ним уже приезжали родители полицейского. Матери предлагали деньги.

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"Чтобы она просто подписалась, чтобы она их взяла, чтобы не иметь претензий. Мне от него помощи никакой не надо, я хочу справедливости", - рассказывает дочь погибшего Оксана Ковальчук.

И родные и селяне возмущены. Активно рассказывают слухи, как полицейский пытается избежать наказания.

"Он уже сказал, что машину украли, он за рулем не был, что кто-то ехал, то так случилось", - говорят соседи.

Дело о смертельной ДТП сейчас расследует ГБР. Был ли именно полицейский за рулем, а если был - то трезвый ли и почему оставил человека умирать - это должны выяснить следователи. Пока же он продолжает работать. Если вину полицейского докажут, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Авария в Малиновке произошла 3 апреля. Тело мужчины на обочине дороги обнаружили около 22.50. Благодаря собранным на месте происшествия вещественным доказательствам удалось установить марку и цвет машины. В течение ночи полицейские проверяли автомобили марки Skoda зеленого цвета и их владельцев о причастности к указанной ДТП. В результате на одной из улиц Малина был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения, который с 1 апреля был откомандирован в управление уголовного розыска ГУНП.

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Дата
05
апреля

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