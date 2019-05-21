От 2,5 тыс. грн за зачет: доцента вуза задержали за систематические взятки

Автор: ssu.gov.ua Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от 2,5 тыс. грн.

Доцента юридического факультета одного из вузов Закарпатья сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках.

Доцент требовал деньги от студентов за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов, сообщили в пресс-центре СБУ.

Стоимость "услуг" злоумышленника составляла от 2,5 тыс. грн.

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Правоохранители задержали доцента при получении очередной взятки в размере 4,5 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления.

Автор: ssu.gov.ua Доцент требовал деньги от студентов за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов

В Чернигове арестовали декана филиала одного из вузов. Устроил схему поборов со студентов. Вместе с преподавателем требовал у студентов $ 100 или эквивалент в гривне за успешную сдачу экзаменов.