Инспектора ГФС поймали на взятке

Фото: ГБР

На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области.

Его разоблачили следователи теруправления Государственного бюро расследований совместно с управлением защиты экономики и управлением Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратурой, сообщает пресс-служба ГБР.

"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. грн от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновника Геокадастра задержали на взятке

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении взятки. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Сотрудники СБУ раскрыли преступную схему, организованную государственным инспектором Одесской таможни. При посредничестве двух жителей Винницы госслужащий сбывал информацию с ограниченным доступом, которая была незаконным путем получена из автоматизированной системы таможни ГФС Украины.