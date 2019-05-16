Чиновника Геокадастра задержали на взятке

Чиновник должен был получить $ 140 тыс. взятки. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.

Чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков, сообщает СБУ.

Злоумышленники планировали получить $ 140 тыс. от представителя строительной фирмы за выделение 5 гектаров земли в одном из населенных пунктов области.

Правоохранители задержали депутата облсовета в Черкассах во время получения очередной части взятки в размере $10 тыс.

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Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие в отношении других фигурантов дела.

В Запорожье на взятке разоблачили руководителей двух землеустроительных предприятий. Чиновники наладили механизм получения взятки.