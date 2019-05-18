СБУ задержала инспектора таможни

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Сотрудники СБУ раскрыли преступную схему, организованную государственным инспектором Одесской таможни. При посредничестве двух жителей Винницы госслужащий сбывал информацию с ограниченным доступом, которая была незаконным путем получена из автоматизированной системы таможни ДФС Украины.

"За денежное вознаграждение злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении государственной границы транспортными средствами на иностранной регистрации и персональные данные водителей. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками служебной информации на общую сумму тридцать тысяч гривен", – сообщает пресс-центр СБУ.

И государственного инспектора, и его посредников уже задержали. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и привлечение к ответственности должностных лиц ДФС, которые могли быть причастны.

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Полицейский "зарабатывал" по $2 тыс в день на взятках. Требовал у граждан деньги в обмен на выдачу документов.