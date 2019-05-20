$3 тис. за молчание: офицеры полиции брали взятки у наркоторговцев

Задержаны "на горячем" полицейские, принимавшие взятки. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины и спецслужба "Альфа" задержали 3-х офицеров полиции вечером 17 мая в Харькове. Они получали взятку на сумму 74 тыс. грн от наркоторговца.

На момент задержания в полицейских были таблетки и другие психотропные вещества, которые отданы на экспертизу. Продолжаются следственные действия с целью найти других участников преступной цепи.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения выгоды от лиц, занимающихся распространением наркотических и психотропных веществ", сообщает пресс-центр СБУ.

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Полицейские узнавали о преступной деятельности наркоторговцев, задерживали их, а потом брали взятку и отпускали. Свобода стоила наркоторговцам $3 000. Полиция сотрудничала с целой сетью наркоторговцев.

Полицейским грозит срок до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности сроком на 3 года.

Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве одного из депутатов Черкасского областного совета.

Чиновник совместно с одним из руководителей Госгеокадастра в Черкасской области и депутатом одного из поселковых советов организовали механизм систематического получения взяток от предпринимателей за содействие в выделении в аренду земельных участков.