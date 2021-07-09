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пятница, 09 июля 2021 12:00

Осторожно змеи: трое детей в тяжелом состоянии оказались в реанимации

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Осторожно змеи: трое детей в тяжелом состоянии оказались в реанимации
Трое детей пострадали от укусов змей. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области трех детей покусали змеи. Они в реанимации.

8 июля в Коломыйскую детскую больницу доставили ребенка 2005 года рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

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Ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Его госпитализировали в КНП "ОДКБ". Сейчас в реанимации в тяжелм состоянии.

Также на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Он тоже в реанимации КНП "ОДКБ" в таком же состоянии.

В Сколевском районе Львовской области 15-летняя девушка попала в реанимацию после укуса змеи. Спасатели советуют не паниковать, если увидели змею, не приближаться и не делать резких движений, а спокойно отойти в сторону. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но телом они хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 м. Надо быть внимательным в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес.

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09
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