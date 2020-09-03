"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение

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Женщина, несшая младенца в пакете, вместе с ребенком находятся под постоянным наблюдением врачей.

Полицейские устанавливают обстоятельства рождения ребенка и причины такого поведения женщины, рассказали в отделе коммуникации ГУНП Киева.

"Женщину, которая несла в сумке ребенка, заметила на бульваре Леси Украинки прохожая. Мы сразу приняли решение проверить информацию и обратились к подозрительной женщине. Но она начала убегать, не хотела общаться. Во время досмотра вещей женщины в дорожной сумке обнаружили новорожденного ребенка. Совместно с коллегами я безотлагательно вызвал "скорую" и инспекторов ювенальной превенции территориального управления полиции. До приезда специалистов ребенка переложили в машину, на что мать начала агрессивно себя вести", - рассказал Максим Кравчук из Голосеевского управления полиции.

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Женщине 29 лет. Она жительница Одесской области.

"Оставьте его, он живой, все с ним нормально. Я из другого города", - убеждала полицейских и прохожих женщина. Объяснила, что несет своего новорожденного ребенка в роддом для оформления документов. Всего у нее 6 детей.

"Она рассказала нам, что приехала в столицу в поисках работы. По предварительной информации, женщина родила младенца за пределами родильного отделения. После первичного осмотра и госпитализации роженица с малышом находятся в удовлетворительном состоянии в больнице. Мальчику меньше недели от роду. Устанавливаем контакты родных, проверяем информацию в медицинских учреждениях столицы о рождении гражданкой ребенка и другие обстоятельства этого события", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко.

В отношении матери ребенка полицейские составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Киеве патрульные остановили женщину, которая несла младенца в застегнутой хозяйственной сумке. При этом малыш был одет в зимнюю куртку. Это произошло 2 сентября.