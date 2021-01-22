Оставили без присмотра: СМИ узнали новые обстоятельства гибели людей в незаконном хосписе

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: gp.gov.ua

К смертельному пожару в незаконном доме престарелых привела совокупность нескольких факторов.

Здание топили обогревателем. Поэтому по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Отмечается, что в доме с 17 января не работал газовый котел. Поэтому сотрудники включали электрообогреватель. Скорее всего, в день трагедии постояльцев оставили без присмотра. В это время в стене замкнула проводка. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри дома все было деревянное.

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Среди постояльцев были старики с физическими недостатками, в частности слепые и лежачие.

Этот дом не зарегистрирован в кадастре, нет документов на земельный участок, однако все коммуникации проложены.

В доме престарелых "Золотое время" был свой сайт, но после трагедии он не работает. Известно, что у владельцев несколько таких домов для престарелых, алко- и наркозависимых.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.