Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео

На пляже в селе Санжейка Одесской области произошел оползень. Фото - скриншот

На пляже в селе Санжейка Овилиопольського района Одесской области произошел крупный оползень.

В это время у моря отдыхали люди. Соответствующее видео опубликовал сайт 04868.

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На видео видно, что почва начала сходить как раз над головами людей. В последний момент они успели отскочить и избежали травм.

В Одессе между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье. Была вероятность, что под завалами могут быть люди.