Opel Vectra влетел в пассажирский автобус: 8-летний мальчик в реанимации

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6 апреля в 18:18 возле села Пойло Калушской ТГ на Ивано-Франковщине автомобиль Opel Vectra столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz сообщением Голинь-Калуш.

В результате ДТП травмы получили 3 человека, в том числе 8-летний мальчик. Он - в реанимации Калушской детской больницы, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты ОГА.

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"По предварительной информации, 38-летний житель Калуша за рулем автомобиля Opel Vectra столкнулся с пассажирским автобусом. Автобусом управлял 52-летний калушанин. В результате аварии травмы получил водитель Opel Vectra и его 8-летний пассажир", - сказано в сообщении.

Также пострадала 31-летняя пассажирка автобуса. У нее травмирован и сотрясение головного мозга. Женщина будет лечиться амбулаторно.

В Днепре Volkswagen на большой скорости протаранил маршрутку. Авария произошла на ул. 20-летия Победы. За рулем Volkswagen была женщина. По предварительной информации, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В салоне маршрутки находились пассажиры. Никто из них не пострадал. А вот женщина за рулем Volkswagen получил травмы.