Опасный обгон на трассе закончился масштабной аварией: видео

Авария произошла из-за того, что водитель одного из легковых автомобилей пошел на опасный обгон и выскочил на встречную полосу Фото: скріншот з відео

В Одесской области в столкновении 2 легковушек и рейсового автобуса пострадали 3 человека.

Авария произошла из-за того, что водитель одного из легковых авто пошел на опасный обгон и выскочил на встречную полосу, пишет tsn.ua. Выполнить манёвр не успел и столкнулся с автобусом, а потом врезался еще и в другое авто.

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Водитель и двое пассажиров автобуса пока в больнице.

В Хмельницком водитель на скорости разнес кафе. Инцидент произошел ночью, когда заведение было закрыто.