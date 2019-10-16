Опасная банда держала в страхе целую область

Одесские правоохранители задержали преступную группу, которая действовала на территории области.
Шестеро ее участников подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых вымогательство, разбойное нападение и угроза убийством, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В состав преступной группы входят 5 одесситов в возрасте 26-40 лет и 37-летний житель Лиманского района.
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По месту жительства мужчин были проведены обыски, во время которых правоохранители изъяли снаряженное оружие, глушители, банковские карты, наличные деньги, мобильные телефоны, оргтехнику и другие доказательства преступной деятельности.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
В Полтавской области правоохранители задержали членов преступной группировки и его организатора "Самвела Донецкого". Злоумышленники занимались рэкетом, похищением людей, торговлей оружием, заказными убийствами.
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