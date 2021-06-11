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пятница, 11 июня 2021 11:35

Опаивал, грабил и пытался убить: страшные подробности о "работе" столичного стоматолога

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Опаивал, грабил и пытался убить: страшные подробности о &quot;работе&quot; столичного стоматолога
Столичного стоматолога 33-летнего Владимира Сытника подозревают в ряде преступлений. В том числе и в двух покушениях на убийства. Фото: csp.mil.gov.ua

Стоматолог 33-летний Владимир Сытник, которого считают причастным к серии преступлений в Киеве, получил новое подозрение. Кроме мошенничества, разбойного нападения, кражи в особо крупных размерах и угрозах правоохранителю его подозревают еще в двух покушениях на убийства. Жертвами Сытника были женщины. Одна из них - бывшая теща, в клинике которой он раньше работал.

В апреле 2019-го с Сытником развелась жена и забрала маленького сына. Говорят, что незадолго до этого у мужчины появились странные долги. И во время работы в частной клинике, где соучредителем является его теща, у Сытника возникли проблемы. Якобы работал "налево", обманывая своих же родственников, пишет OBOZREVATEL.

А уже с мая стоматолог "плотно взялся" за своих пациентов. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в течение более года врач давал ложную информацию о якобы необходимом им лечение, а потом вроде как выполнял свою работу, Но. частично. Некоторым "клиентам" просто разрезал и зашивал десна. По информации Киевской городской прокуратуры, мошенническим способом врач "заработал" почти полмиллиона грн.

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Кроме того, в марте 2020-го врач проник в жилище одной из пациенток, забрал банковскую карту, с которой потом снял почти 80 тыс. грн. И это был не единичный случай. Пациенткам стоматолог колол сильнодействующие препараты, чтобы "обезоружить" и воспользоваться их беспомощным состоянием. Так в июле прошлого года Сытник сделал дубликаты ключей от квартиры одной женщины, проник в ее квартиру и похитил драгоценности, деньги.

Также по данным издания, стоматолог находил своих жертв на улице. 11 сентября в прошлом году возле кафе возле гостиницы "Турист" Владимир Сытник познакомился с девушкой. Она не очень хорошо себя чувствовала, и тогда врач предложил ей выпить лекарство. Когда новая знакомая в салоне автомобиля стала терять сознание, врач отобрал у нее два телефона iPhone и наличные, а потом исчез.

Тяжелейшими в серии преступлений, которые инкриминируют врачу, стали попытки убийства двух женщин. Одна из них, 69-летняя Татьяна, была его давней пациенткой, вторая - бывшая теща 52-летняя Галина. Последнюю он решил отправить на тот свет с помощью ДТП - повредил тормозной шланг и систему газобаллонного оборудования автомобиля, на котором ездила женщина, что могло привести к аварии и взрыву. Однако Галина, будучи за рулем, смогла остановить машину ручным тормозом. Это спасло ей жизнь.

Другую пациентку стоматолог собирался убить электрическим током. Сытник подсоединил провода к электропитанию напряжением 220 Вт в щитке, расположенном рядом с квартирой женщины, и к металлической решетке, которая ведет в тамбур. Однако женщина взялась за ту часть решетки, которая покрыта краской и получила менее сильный удар.

Расследование продолжается, подозреваемый остается за решеткой.

Владимир Сытник родом из города Остер Черниговской области. Его мать работала на почте, отец - учителем физкультуры. После окончания школы поступил в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Интернатуру проходил в поликлинике №2 Государственного управления делами. Затем некоторое время врач работал в Центральной столичной поликлинике Министерства обороны Украины. Через некоторое время врач стал заниматься частной практикой.

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Дата
11
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