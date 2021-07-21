"Они сбегали. Он находил и возвращал"- рассказали об убитых матери с дочерью и их палаче

В Луцке 62-летний мужчина зарубил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Полицию вызвала соседка. Подозреваемого задержали. Фото: t.me/dkr_npu

62-летнему Василию Пилипюку, который в Луцке зарубил бывшую жену 56-летнюю Майю и дочь 22-летнюю Татьяну, грозит пожизненное лишение свободы.

Мужчина годами издевался над женой, дочерью и даже сыном с ДЦП, когда он был жив. Теперь о преступлении рассказал соседке, а та вызвала полицию.

Пилипюки поженились в 1987 году. В состоянии развода были десять лет. Впервые суд принял заочное решение о разводе в 2011-м. Но потом в апелляции его отменили. В 2015 году Луцкий горрайонный суд Волынской области во второй раз развел супругов, но они продолжали жить вместе через материальные проблемы, отсутствие другого жилья, рассказала Gazeta.ua родственница погибших Алина.

"Они плохо жили. Бедные, сбегали отсюда, сколько раз в съемник квартирах жили. Он их находил и возвращал. Жизнь у них нелегкая была", - говорит Алина.

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Погибшая женщина работала в управлении статистики, Татьяна в этом году закончила ровенский вуз. Василий имеет инвалидность третьей группы, сидел без работы и часто был агрессивным даже к соседям.

Мужчину ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 грн штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой, по словам Ольги Бузулук с отдела коммуникации областной полиции.

Родные сетуют, если бы правоохранители реагировали на все обращения женщин, трагедии можно было бы избежать.

Трагедия произошла 20 июля в доме №32 на ул. Соборности в Луцке. В 07:15 в полицию обратилась соседка пострадавших. Рассказала, что мужчина убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. По словам сестры погибшей Зои Ковальськой, покойная постоянно обращалась в полицию, однако там должным образом не реагировали.